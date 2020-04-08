В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции – болезнь обнаружили у восьми человек. Об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, передает УНИАН.



По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него.

«В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку – 8 случаев в Малине», - сообщил председатель ОГА.

Пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.

«Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.

В Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В целом количество инфицированных составляет 27 человек.

