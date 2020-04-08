также в разделеМир
Китай разблокировал Ухань 8
США установили новый антирекорд смертности от коронавируса 49
В мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19, умерли 82 тысячи человек 20
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $408 миллиардов 18
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин 21
В РФ указ Трампа об освоении Луны назвали «планом по захвату планет» 44
В Кремле рассказали, как охраняют Путина от коронавируса 58
За сутки в Китае впервые с января никто не умер от коронавируса 45
На Лукашенко заявили в милицию из-за смерти женщины от коронавируса 30
Во Франции оштрафовали уже почти полмиллиона нарушителей карантина 19
Коронавирус унес жизни почти 75 тысяч человек 17
Премьер Британии с коронавирусом попал в реанимацию 27
Венгрия сделала парковки бесплатными на период пандемии 10
COVID-19: Польша ожидает пик заболевания в мае-июне 15
В РФ напали на посольство Чехии 49
Всемирный банк выделит на противодействие коронавирусу $160 миллиардов 13
Китай заявляет, что сейчас COVID-19 в стране – преимущественно «импортированный» 10
Смертность от коронавируса в Испании пошла на спад 20

Тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.

Об этом заявил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге в среду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AP.

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается «быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск». Клюге призвал к сохранению бдительности.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень неустойчив», - сказал он.

«Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения», - добавил Клюге.

Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют «очень тщательного рассмотрения». В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.

«Многие из нас с нетерпением ждет празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами», - заявил Клюге.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги