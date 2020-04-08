Тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.

Об этом заявил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге в среду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство AP.

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается «быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск». Клюге призвал к сохранению бдительности.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень неустойчив», - сказал он.

«Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения», - добавил Клюге.

Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют «очень тщательного рассмотрения». В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.

«Многие из нас с нетерпением ждет празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами», - заявил Клюге.