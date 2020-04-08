У 15 граждан России, которые приехали в город Островец Гродненской области Беларуси на строительство АЭС, диагностировали коронавирус. Об этом сообщило издание «Гродненская правда».

«Все заболевшие – граждане Российской Федерации, прибывшие в регион для строительства Белорусской АЭС. В настоящий момент они изолированы и госпитализированы в инфекционные отделения учреждений здравоохранения», - рассказал заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин.

Температуры и никаких проявлений респираторного заболевания, по словам Руфкина, у инфицированных россиян нет. В настоящий момент специалистами проводится эпидрасследование, в ходе которого устанавливается круг контактов: с кем общались пациенты и как долго.