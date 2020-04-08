Власти китайского города Уханя, который стал первым очагом нового коронавируса, позволили здоровым жителям выехать из города - впервые за 76 дней жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«В среду здоровым жителям и посетителям наконец будет разрешено покинуть Ухань, столицу провинции Хубэй, где возобновили движение поездов и рейсы, а также открыты въезды на шоссе», - говорится в сообщении.

Впрочем, некоторые ограничения в городе сохранятся, поскольку остается угроза второй волны заражения.

По оценкам железнодорожной администрации Уханя, в среду более 55 тысяч пассажиров покинут город, причем около 40% их них отправятся в регион дельты реки Чжуцзян, крупнейшего промышленного узла в Китае.

Как сообщалось, город Ухань с населением 11 миллионов человек, где коронавирус был впервые обнаружен в декабре, был изолирован от внешнего мира с 23 января в ходе беспрецедентных усилий по сдерживанию вспышки.