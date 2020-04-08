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Вспышка коронавирусной инфекции в Днепропетровской области произошла после собрания баптистов. Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, передает УНИАН.

«Першотравенск стал нашей тревожной точкой на карте. Там состоялось ежегодное собрание представителей баптистской церкви. Как утверждают организаторы, они в этом году собрание отменили. Но, тем не менее, на собрание съехалось несколько сотен человек из разных городов и даже стран», – рассказал он.

По словам главы облсовета, все прихожане установленны полицией и находятся в самоизоляции. Одновременно двух инфицированных с уже подтвержденным коронавирусом удалось поймать, когда те пытались покинуть Першотравенск и поехать в Днепр: «... были пойманы, оштрафованы и возвращены домой. Мы очень надеемся, что люди так больше не делать», – сказал Олейник.

7 апреля в Першотравенске обнаружили еще 6 новых заражений COVID-19. В городе уже 21 лабораторно подтвержденный случай инфицирования. В связи со вспышкой вируса, местные власти ограничили въезд и выезд из города. Всего в Днепропетровской области 41 больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
ForUm

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