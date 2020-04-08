Владелец СКМ Ринат Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает LIGA.net.

Выбыл из списка основатель Смарт-холдинга Вадим Новинский, чье состояние, по подсчетам журнала, не дотянуло в этом году до $1 млрд.

Ахметов остается самым богатым украинцем с состоянием в $2,4 млрд. Он опустился на 875 строчку в рейтинге с 272, которую занимал годом ранее.

В список также традиционно вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), участники группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место) и Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место), владелец МХП Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.

Первое место в рейтинге третий год подряд сохранил основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на передачу активов на $36 млрд своей бывшей жене Маккензи Безос в рамках бракоразводного процесса прошлым летом. Его личное состояние оценивается в $113 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс по-прежнему занимает второе место. Топ-3 замыкает французский магнат и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который впервые опередил Уоррена Баффета.

В целом, в 2020 году в рейтинг Forbes вошли 2095 миллиардеров, что на 58 меньше, чем год назад. 51% из них за год стали “беднее”. Суммарное состояние участников рейтинга составило $8 трлн, что на $700 млрд меньше, чем в 2019 году.