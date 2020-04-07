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Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью, сообщает УНИАН.

«Сейчас в 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных на коронавирусную болезнь», - заявил Ляшко.

По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ они не думают о коронавирусной болезни.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. 
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