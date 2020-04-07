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2 апреля в областной клинической больнице в Витебске от пневмонии умерла 68-летняя женщина. У нее был обнаружен коронавирус. Однако в официальных источниках о ее смерти так и не сообщили. В социальных сетях информация появилась 3 апреля, пишет Белсат.

68-летняя жительница Полоцка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. «У мамы долгое время болела спина, она начала ходить к врачам, ее положили в Витебскую областную клиническую больницу. И после МРТ обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике. Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза», – комментирует ситуацию Belsat.eu сын покойной Александр Матвеев.

Он живет во Франции и не может приехать в Беларусь, пока закрыты границы. Он регулярно поддерживал связь с мамой по телефону, пока ее не перевели в реанимацию. После этого о состоянии женщины информировали родственники, живущие в Беларуси:

«Ей прописали антибиотики, и через несколько дней она оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ. 2 апреля она умерла. Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было не возможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге», – говорит одна из родственниц.

Матвеев обратился с заявлением в Полоцкий РОВД.

«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь. Который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больницы города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна», - говорится в нем.

Свое заявление Александр Матвеев комментирует следующим образом: «Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей». 4 апреля Лидию Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. В тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

5 апреля Министерство здравоохранения сообщало о смерти 8 человек от коронавируса. По известной СМИ информации среди умерших от COVID-19 не было Лидии Матвеевой. Утром 6 апреля официальная статистика предоставила данные о 13 умерших от коронавирусной инфекции в Беларуси. Имен Минздрав страны не озвучивает.
ForUm

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