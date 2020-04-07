Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению закона относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который сделает невозможным возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

«Рекордсменом стал исключенный из фракций «Слуга народа» Антон Поляков, который подал 6000 поправок! Около 1500 поправок подала другая слуга Коломойского – Ольга Василевская-Смаглюк», - говорится в сообщении.

Фамилии еще двух депутатов из группы Коломойского, которые подали еще по полторы тысячи правок, выясняются.

Как сообщал ForUm, к проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило 13 тысяч правок.

Законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.