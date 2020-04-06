Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили возможность получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский в телефонном разговоре выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

«Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом», - отметил Зеленский.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.