также в разделеПолитика
В «антиколомойский» законопроект поступило уже 13 тысяч правок 16
Зеленский ответил на петицию о «консультативном совете» с ОРДЛО 45
В марте зафиксирован антирекорд по голосованиям в Раде 15
Журналист: Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли «за мелкий прайс» не доведет его до добра 29
В «антиколомойский» законопроект внесли рекордное число поправок 23
В «Слуге народа» рассказали, к кому прислушивается Зеленский 30
Рада может собраться на внеочередное заседание 8 или 9 апреля 18
ОПЗЖ: Если власть не создаст достаточный запас зерна в стране, украинцев ждет голод 20
В «Слуге народа» объяснили, почему Аваков остается главой МВД 58
В Офисе генпрокурора попытались вручить Киве повестку, чтобы не отвечать, когда сядут Порошенко и Стерненко 44
Дипломат: Россия использует коронавирус, чтобы политически развалить ЕС 44
Медведчук пообещал что его партия донесет русскоязычным украинцам как победить коронавирус 41
Эксперт: Люди разочаровываются в партии Зеленского, потому что торговать Родиной – дело непопулярное 268
Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту с «российским» Крымом 137
Медведчук: Выполнение Минских соглашений – единственный способ прекратить конфликт на Донбассе 21
Нардеп от «Слуги народа» вылечился от коронавируса 41
В «Слуге народа» допускают, что Рада может собраться на следующей неделе 17
ИноСМИ о поездке Медведчука в Москву: Зеленский негласно поддержал этот визит 183

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили возможность получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский в телефонном разговоре выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

«Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом», - отметил Зеленский.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги