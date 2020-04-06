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Украинские меценаты собрали 5 миллионов гривен на лечение медиков, больных COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

«Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Минздрава ПодерживаюВрачей и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившихся при выполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

«Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас», – подчеркнули в Минздраве.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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