В Испании за последние сутки зафиксировано 637 смертей от коронавируса, что является наименьшим количеством летальных случаев за один день с 24 марта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на El Pais.

«Согласно данным, обнародованным в понедельник министерством здравоохранения Испании, за последние сутки в Испании зафиксировано 637 смертей от коронавируса. Это самое низкое количество летальных случаев в стране с 24 марта, и уже пятый день подряд, когда фиксируется снижение количества смертей», - говорится в сообщении.

Общее количество летальных случаев в Испании с начала вспышки коронавируса составляет 13 055, сообщает Минздрав страны. Зафиксировано более 135 тыс. инфицированных, из них 60 тыс. человек госпитализированы. Выздоровели от COVID-19 и были выписаны из больницы 40 тыс. человек.

«Несмотря на то, что данные за воскресенье и понедельник дают проблеск надежды (на улучшение ситуации с пандемией, - ред.) в Испании, которая является одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии, к ним следует относиться с осторожностью», - отмечает издание.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1284754 - в том числе 70 320 летальных случаев, 271731 человек выздоровел.