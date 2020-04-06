В марте 2020 народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели голосований Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

В среднем один народный депутат в течение месяца принял участие в 66% голосований.

Ниже показатели были только в октябре 2019, когда в среднем голосовали (нажимали «за», «против» или «воздержался») 65% депутатов. В другие месяцы показатели были выше: в феврале – 73%, январе – 82%, декабре – 79%, ноябре – 80%, сентябре – 71%.

Среди ТОП-5 депутатов, принявших участие в наибольшем количестве голосований: А. Бакумов – 100% («Слуга народа»), Руслан Князевич - 99,8% («Европейская солидарность»), Максим Заремский - 99,7% (СН), Михаил Цимбалюк - 99,6% (ВО «Батькивщина»), Георгий Мазурашу - 99,5% (СН).

С другой стороны 22 народных депутата пропустили 90% голосований Рады за месяц. Среди них Антон Яценко (принял участие в 1,5% голосований), Игорь Палица (3,9%), Юлия Левочкина (4%), Александр Дубинский (4%), Тарас Козак (7%) и др.

«На низкие показатели голосований в марте повлияли два фактора: карантинный режим,

в результате которого часть депутатов не пришли в Раду, и рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, который проходил преимущественно формально и не вызвал особого интереса депутатов. Также в марте был принят ряд резонансных законов, против которых резко выступила часть фракций и групп Рады и, как результат, фактически отказалась от голосования за эти вопросы», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в марте состоялось 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на котором было проведено 934 голосования.