Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля. Об этом первый замглавы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, может ли Рада на этой недели провести внеочередное заседание, он ответил: «Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля».

«Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках», - отметил он.