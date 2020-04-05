В Киеве в связи с карантином полиция перекрыла вход в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, на территории которого расположен Свято-Троицкий Ионинский монастырь Украинской Православной Церкви.

Фото: iona.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал на своей странице в Facebook наместник монастыря, архиепископ Обуховский Иона.

«Пока так. Вход в ботсад и, соответственно, в монастырь, закрыт. Но службы совершаются по расписанию. Без комментариев», - написал владыка Иона.

Богослужения в монастыре транслируют в онлайн режиме. Смотреть прямую трансляцию можно здесь.