В Киеве в связи с карантином полиция перекрыла вход в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, на территории которого расположен Свято-Троицкий Ионинский монастырь Украинской Православной Церкви.
Фото: iona.kiev.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал на своей странице в Facebook наместник монастыря, архиепископ Обуховский Иона.
«Пока так. Вход в ботсад и, соответственно, в монастырь, закрыт. Но службы совершаются по расписанию. Без комментариев», - написал владыка Иона.
Богослужения в монастыре транслируют в онлайн режиме. Смотреть прямую трансляцию можно здесь.
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