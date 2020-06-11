Встреча молодежки Свято-Троицкого Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители.
Фото: iona.kiev.ua
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу «» в фейсбук, встреча состоится в четверг на поляне перед храмом монастыря.
Тема встречи – «Как подружиться с собой?».
Начало мероприятия – 19.00.
Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко (Тимирязевская,1).
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