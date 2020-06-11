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Встреча молодежки Свято-Троицкого Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители.

Фото: iona.kiev.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу «» в фейсбук, встреча состоится в четверг на поляне перед храмом монастыря.

Тема встречи – «Как подружиться с собой?».

Начало мероприятия – 19.00.

Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко (Тимирязевская,1). 
ForUm

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