До окончания карантина три раза в неделю военнослужащие Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.
Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.
Подчеркивается, что проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.
«Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ», — сообщил Голуб.
Также теперь при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную проверку на наличие высокой температуры тела.
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