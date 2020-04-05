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До окончания карантина три раза в неделю военнослужащие Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

Подчеркивается, что проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.

 

«Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ», — сообщил Голуб.

Также теперь при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную проверку на наличие высокой температуры тела.
ForUm

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