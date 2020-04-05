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В Украину 4 апреля въехало почти 11 тысяч украинцев. Из них почти 5,2 тысячи прибыли без собственного транспорта, поэтому их с границы забирал транспорт, предоставленный местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В то же время Украину покинули более 5,1 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

Пограничники отмечают, что провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами, признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

«Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены трое нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
ForUm

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