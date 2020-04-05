Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующей недели в стране стремительно вырастет количество смертей от коронавируса.

«Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — заявил Трамп.

Он отметил, что количестве умерших было бы большим, если бы не срочные меры, которые предприняло правительство.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Напомним, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в США превысило 300 тысяч.

Также сообщается, что 8 291 случай был летальным. 14 459 человек успешно прошли курс лечения.

Эпицентром эпидемии в США является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано больше трети случаев заражения коронавирусом.