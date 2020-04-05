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Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующей недели в стране стремительно вырастет количество смертей от коронавируса.

«Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — заявил Трамп.

Он отметил, что количестве умерших было бы большим, если бы не срочные меры, которые предприняло правительство.

Напомним, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в США превысило 300 тысяч.

Также сообщается, что 8 291 случай был летальным. 14 459 человек успешно прошли курс лечения.

Эпицентром эпидемии в США является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано больше трети случаев заражения коронавирусом.
ForUm

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