Средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла. В итоге первый квартал стал самым теплым в истории наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в субботу, 4 апреля марта.

Отмечается, что температура превысила среднее значение за 140 лет сразу на 6,4 градусов, то есть начало года стало уникальным.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений, который функционирует в составе обсерватории. По этим данным, средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила 3,1 градусов мороза. А холоднее всего в период январь-март было в 1942 году – 10,3 градусов мороза.