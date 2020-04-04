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В Турции с 4 апреля запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет, а также закрыли въезд и выезд в 31 турецкий город из-за коронавируса.

Об этом сообщает Anadolu.

Также в стране обязали всех носить защитные маски в людных местах, в частности на рынках и магазинах.

15 дней запрещается въезжать или выезжать на автомобилях с 31 турецкого города, в частности из Стамбула.

Ранее в Турции запретили выходить из дома пожилым людям от 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

По последним данным, в Турции 20921 пациент с коронавирусом. Среди них умерли 425 человек и выздоровели — 484.
ForUm

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