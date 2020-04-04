Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американського лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

После тоого, как эти действия привели к началу процедуры импичмента президента США, Трамп заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

«Я, как президент, обладаю полномочиями назначать… жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов... Это больше не относится к этому генеральному инспектору», - сказал он.

Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Трамп также ранее уволил Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который давал показания в ходе разбирательства в Конгрессе. Президент также уволил тогдашнего посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

Трамп уволил и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, когда ФБР расследовало действия президента.