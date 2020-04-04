также в разделеМир
Королева Елизавета II выступит с внеочередным обращением к нации 24
Мировая пандемия: общее число погибших превысило 7000 человек 24
В Праге снесли памятник советскому маршалу 41
Трюдо допустил, что за канадцами начнут следить через смартфоны 23
Производитель пива Corona останавливает работу 53
В США за сутки от COVID-19 умерли 1169 человек 22
В РФ заявили, что США оплатили половину российской «гумпомощи» 43
ООН утвердила резолюцию о борьбе против COVID-19 48
В мире уже более миллиона больных коронавирусом 26
Китайский город запретит есть кошек и собак 27
В мире резко упали цены на продовольствие 37
Премьер Польши собрался в Россию на годовщину Смоленской трагедии 18
На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина 29
Из-за пандемии коронавируса у МВФ просят помощи более 80 государств 21
Озоновый слой над Антарктидой начал быстро восстанавливаться 31
В Китае произошла новая вспышка коронавируса: 1600 случаев за сутки 129
В ЕС обеспокоены из-за состояния демократии в условиях карантина 156
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой 98

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона, который доложил Конгрессу слова сотрудника ФБР о деталях разговора американського лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

После тоого, как эти действия привели к началу процедуры импичмента президента США, Трамп заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

«Я, как президент, обладаю полномочиями назначать… жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, исполняющим обязанности генеральных инспекторов... Это больше не относится к этому генеральному инспектору», - сказал он.

Аткинсон уйдет с должности через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа из-за участия в импичменте президента.

Трамп также ранее уволил Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который давал показания в ходе разбирательства в Конгрессе. Президент также уволил тогдашнего посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

Трамп уволил и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, когда ФБР расследовало действия президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги