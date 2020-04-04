В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.

«Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных», - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой.