также в разделеОбщество
Пограничники задержали четырех нарушителей карантина
Людям на самоизоляции можно выходить из дома лишь два раза в неделю 10
Оксана Марченко высказалась о продаже земли: «Через год под покровом ночи ваши депутаты под предводительством очередного Керманича проголосуют за продажу вас самих» 14
У Вакарчука умер отец 11
Минздрав сделал прогноз на пик коронавируса в Украине 13
Коронавирусом в Украине заразились больше тысячи человек 26
Буковинцев попросили не выходить на улицу 11
За границей от коронавируса умерли 5 украинцев 23
3 апреля. Картина дняъ 24
Зеленский: Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой 119
СБУ будет контролировать обеспечение больниц спецсредствами защиты 11
Арест Антоненко продлили до 1 июня 11
Минздрав: Если COVID-19 заболеет более 2% населения, защитных средств не хватит 68
Президент подписал указ о помощи Италии в борьбе с коронавирусом 62
Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася в доход государства 17
Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова 15
СМИ: Медведчук единственный заявил об абсурдности санкций Киева в отношении Минска 38
В Украине ввели обязательную обсервацию для прибывших из Крыма и ОРДЛО 24

В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.

«Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных», - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги