Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram.

По его словам, ООН запустила план гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине в рамках глобального плана по противодействию коронавирусу.

«Согласно ему, до конца года ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии», — уточнил премьер.

Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения работает с Минздравом Украины над разработкой стратегического плана реагирования на эпидемию.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой.