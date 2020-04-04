Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

«Соответствующим приказом Департамента здравоохранения руководителям столичных ЦПМСД и КДЦ было поручено организовать мобильные медицинские бригады по проведению сбора образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь (СOVID-19) методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — заявил Поворозник.

По его словам, такие бригады созданы во всех районах города и многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы.

Поворозник отметил, приказом частности определен алгоритм функционирования мобильных бригад от состава к обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для сбора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и тому подобное.

Заместитель главы КГГА добавил, что для медиков организовано обучение и подготовлены подробные видеоинструкции по сбору биоматериала от больных с подозрением на COVID-19 и с одеванием комплектов противоэпидемического одежды для биозащиты.

«Однако, подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ», — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.