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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-трансляции в рамках программы Гражданской сети ОПОРА «Депутатский день», сообщает УНИАН.

Комментируя обсуждения и решения вопросов финансирования местных выборов, Корниенко отметил, что «ситуацию с бюджетом, мы будем понимать, опять же, в следующий вторник, когда состоится комитет, и, возможно, будет внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета».
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