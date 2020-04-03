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Национальный банк Украины на понедельник, 6 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,37 гривни/доллар, то есть гривня снова укрепилась к доллару - на 22 копейки после вчерашнего укрепления на 15 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,56 гривни/евро, что на 52 копейки выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,41/27,45 гривни/доллар, к евро – 29,54/29,58 гривни/евро, сообщает УНИАН.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в пятницу, по сравнению с предыдущим днем, снизилась на 25 копеек – до 27,75 гривни за доллар, стоимость евро - на 50 копеек, до 30,10 гривни.

Напомним, Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов.
ForUm

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