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Если мы хотим действительно угождать Богу, нам следует научиться перестать думать только о себе и перестать делать что-то только ради себя.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии, об этом сообщил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своей проповеди.

«Угодливость человеческая не имеет ничего общего с желанием и стремлением угодить Богу. Когда младший берет на себя личину смирения, а не самого смирения, это является серьезной духовной болезнью. Это уничтожает его душу, и при этом вовсе не важно сколько будет делаться земных поклонов. Подвиг - это когда человек начинает менять свою горделивую сущность, начинает учиться угождать Богу», - напомнил владыка Лука.

По его словам, угодить Богу -значит, учиться не самоуничижению, а именно смирению.

Запорожский митрополит пожелал всем стараться разглядеть в себе и в ближнем образ Божий.

«Без этого наше отношение к миру и ко всему, что происходит в нём, не изменить. Этот мир всё так же будет стараться запугивать, а человек все так же будет всего бояться и искать для себя спасение. Вот только у Бога ли? Бог сказал Аврааму: «Благоугождай Мне и Я сделаю тебя отцом народа». Сегодня Бог обращается к каждому из нас, Он призывает каждого из нас к благоугождению. Но не на словах, а на деле. Только тогда мы получил великую награду и великую милость, которая уготована всем нам», -отметил митрополит Лука.
ForUm

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