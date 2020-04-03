В воскресенье, 5 апреля, столичная власть начнет процесс отключения отопления в жилых домах города. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что с воскресенья, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых домах столицы. По прогнозу синоптиков, уже со следующей недели среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию. - Когда, по нормативам, мы можем выключать отопление», - сказал Кличко.

Он отметил, что на свертывание системы, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно 2-3 дня.

Мэр отметил, что уже не первый год город завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить средства на оплате за тепло.