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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающим вблизи линии разграничения.

Всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В течение суток наши позиции вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь российские наемники открывали по направлению оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановый и Минеральное. По защитникам Павлополь противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив ответ, враг прекратил обстрелы.

Три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окрестности Песков. Уже под вечер оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.

Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял наши позиции у Богдановки и дважды - вблизи Старогнатовки.

Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима «тишины».

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции вблизи Новотошковское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». После ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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