Следователи Государственного бюро расследований совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нациполиции Украины задержали представителя общественной организации при получении 100 тысяч долларов США мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал 100 тыс. долл. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще 100 тыс. долл. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Следователи ГБР задержали псевдоактивиста 2 апреля 2020 во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долл. в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.