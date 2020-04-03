также в разделеОбщество
Лерос не придет сегодня на допрос в СБУ 8
На Буковине 171 случай COVID-19, область ограничила въезд 8
2 апреля. Картина дня 23
В Украине начался «сезон тишины» 101
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на апрель 40
Минобразования опровергло фейк о якобы продлении карантина и отмене ВНО 25
Минздрав: Респираторы с клапанами опасны для окружающих 39
На Луганщине разоблачили боевика «Призрака» и его схрон с оружием 13
70% украинцев считают, что власть провалила вопрос Донбасса и борьбу с коррупцией 17
Украинцы начали экономить: долги за коммуналку превысили 32 миллиарда 40
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 101
В Днипре выкопали 600 могил для жертв коронавируса 35
СМИ узнали имя топ-чиновника, попавшегося на передаче секретных документов 65
ГПСУ: Из Украины вывозили маски по 1,23 гривни за штуку 26
СМИ: Коломойский выиграл суд против Гонтаревой 32
Посольство Украины в США попросило помощи у Илона Маска 23
Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате 15
Во Львове – 5 тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ 22

Следователи Государственного бюро расследований совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нациполиции Украины задержали представителя общественной организации при получении 100 тысяч долларов США мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал 100 тыс. долл. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще 100 тыс. долл. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Следователи ГБР задержали псевдоактивиста 2 апреля 2020 во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долл. в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги