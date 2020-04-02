Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому государство сможет получить финансовую поддержку. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн», - сказал Зеленский.

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.

«Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий», - подчеркнул президент Украины.