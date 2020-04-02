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Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил, что пасхальные куличи будут освящать еще во время производства на местных хлебзаводах.

Фото из открытых источников

Такое решение мэрия Житомира приняла 2 апреля, введя дополнительные ограничения на время пасхальных праздников, сообщает zaxid.net.

«Чтобы не подвергать людей опасности, ввели дополнительные ограничения во время празднования Пасхальных праздников и поминальных дней. Согласовали с Советом христианских церквей Житомира и Житомирской области организовать прямые трансляции Пасхальных богослужений на телеканалах. Договорились с хлебозаводами об освящении куличей на производстве (в торговых сетях можно будет купить уже освященные). Закрываем для посещения кладбища, находящиеся на территории Житомирского городского ОТО», - заявил Сергей Сухомлин.

Он также уточнил, что пасхальные праздничные богослужения из всех городских церквей будут транслировать онлайн. В городе сформируют мобильные группы, которые будут следить за порядком на кладбищах.
ForUm

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