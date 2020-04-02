также в разделеОбщество
Минздрав: Респираторы с клапанами опасны для окружающих 12
70% украинцев считают, что власть провалила вопрос Донбасса и борьбу с коррупцией 10
Украинцы начали экономить: долги за коммуналку превысили 32 миллиарда 32
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 56
В Днипре выкопали 600 могил для жертв коронавируса 24
СМИ узнали имя топ-чиновника, попавшегося на передаче секретных документов 55
ГПСУ: Из Украины вывозили маски по 1,23 гривни за штуку 24
СМИ: Коломойский выиграл суд против Гонтаревой 25
Посольство Украины в США попросило помощи у Илона Маска 22
Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате 14
Во Львове – 5 тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ 21
СБУ задержала высокопоставленного чиновника за передачу секретных документов 63
Первый нардеп с COVID-19 заявил, что у него уже два отрицательных теста 23
За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали 130 человек 26
Минздрав: От коронавируса чаще умирают женщины 23
Глава ГПСУ предложил трудоустроить 10 тысяч вернувшихся заробитчан 38
В Минздраве объяснили, почему всех обяжут носить маски 86
С 24 февраля пограничники обнаружили повышенную температуру только у 52 человек 13

Оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили 43-летнего жителя Константиновки, Донецкой области, который в 2014 году участвовал в составе НВФ, действовавшего на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне «Призрак» под руководством Мозгового. Об этом сообщила спикер Главного управления Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Во время проведения следователями первоочередных следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по статье 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», мужчина рассказал о том, что он во время боевых действий в 2014 году сделал схрон с оружием и боеприпасами», - написала она в Facebook.

Из тайника, который был обнаружен в поле возле села Белая Гора Попаснянского района правоохранителями изъят автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги