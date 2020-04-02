Оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили 43-летнего жителя Константиновки, Донецкой области, который в 2014 году участвовал в составе НВФ, действовавшего на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в батальоне «Призрак» под руководством Мозгового. Об этом сообщила спикер Главного управления Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Во время проведения следователями первоочередных следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по статье 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», мужчина рассказал о том, что он во время боевых действий в 2014 году сделал схрон с оружием и боеприпасами», - написала она в Facebook.

Из тайника, который был обнаружен в поле возле села Белая Гора Попаснянского района правоохранителями изъят автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.