В Николаевской области в селе Висунск священники и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии.

Фото: Николаевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Николаевской епархии, православные обратились к Богу за помощью в испытаниях, связанных с угрозой коронавируса.

В Свято-Покровском храме села был отслужен водосвятный молебен. Затем состоялся крестный ход к поклонному кресту, где также была прочитана молитва.