также в разделеРелигия
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус и средства инфекционной защиты 20
Грузинская Церковь не будет закрывать храмы на Вербное Воскресенье и Пасху 6
В Чернигове священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой святителя Николая, молясь о прекращении пандемии 12
В Киеве верующие УПЦ купили аппарат ИВЛ для Городской клинической больницы №10 11
Мэр Житомира сказал, что пасхальные куличи будут освящать на хлебзаводах 9
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги» 9
Глава РПЦЗ призвал верующих в период карантина усилить молитвы и пост 8
В Киевских духовных школах молились о детях, больных аутизмом 7
Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса 41
Священники УПЦ объехали Житомир с иконой апостола Иакова, молясь о прекращении пандемии 9
В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям 15
Румынский Патриарх пожертвовал зарплату на средства защиты для добровольцев, которые помогают больным коронавирусом 10
Элладская Церковь просит у властей Греции разрешить богослужения Страстной седмицы и Пасхи при закрытых дверях 7
На Одещине православные раздали продукты и средства индивидуальной защиты 9
В Церкви объяснили, что поможет избежать разочарований и отчаяния 13
В Черновцах митрополит Мелетий объехал город с молитвами о прекращении коронавируса 18
Епископ УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила общество 14
В Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям 12

В Николаевской области в селе Висунск священники и верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии.

Фото: Николаевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Николаевской епархии, православные обратились к Богу за помощью в испытаниях, связанных с угрозой коронавируса.

В Свято-Покровском храме села был отслужен водосвятный молебен. Затем состоялся крестный ход к поклонному кресту, где также была прочитана молитва.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги