Информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и отмене ВНО не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-странице МОН.

«2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования», - заявили в ведомстве.

Представители МОН неоднократно подчеркивали, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания. Поэтому отмена ВНО – недопустима.