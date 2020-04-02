Митрополит Минский и Заславский Павел сегодня совершил облет государственной границы с главными святынями Белорусской Православной Церкви.
Фото: БПЦ
На борту вертолета находились чтимые копии креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Жировичская икона Пресвятой Богородицы, а также крест-мощевик, сообщает «Интерфакс».
Во время облета митрополит совершил молитву о прекращении распространения коронавирусной инфекции.
В конце марта глава Белорусской Православной Церкви облетел со святынями на вертолете Минск, совершив воздушный крестный ход.
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