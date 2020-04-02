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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в годовщину Катынского преступления и авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает Европейская правда со ссылкой на wPolityce.

«Сейчас мы ждем подтверждения возможности реализации всех процедур, связанных с потенциальным визитом в Смоленск, а также ответа российской стороны», - заявил Мюллер.

По его словам, польская сторона должна получить такое подтверждение, чтобы посещение соответствовало дипломатическим процедурам.

«Если все эти процедуры будут осуществимыми, не будет технических, фактических и дипломатических препятствий, то премьер-министр хотел бы принять участие в памятных мероприятиях 10 апреля», - сказал представитель правительства.

В начале марта глава канцелярии премьера Михал Дворчик сообщил о визите правительственных чиновников в Россию и подчеркнул, что канцелярия премьер-министра проводит анализ возможностей организации визита в Смоленск 10 апреля. Дворчик тогда отметил, что окончательных решений по этому вопросу еще не принято.

10 апреля 2010 года потерпел катастрофу самолет Ту-154, перевозивший делегацию на мероприятия к 70-й годовщине Катынского преступления. Погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его супруга Мария, верховные командующие армией и последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.
ForUm

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