Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Евролаб» действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о выявленных положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО «Евролаб» для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты важные для следствия документы и информация. В ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

Напомним, в одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом соответствующие государственные учреждения. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.