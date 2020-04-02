По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

В Киеве имеют подтвержденный диагноз 161 человек, умер 70-летний мужчина. Согласно аудиту Киевской городской клинической больницы №17, из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только 2 можно применять к больным коронавирусом.

Коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей.

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.

Министерство здравоохранения настаивает, чтобы люди не заходили в общественные места (магазины, аптеки и т.п.) без масок, поскольку на нынешнем этапе всех рассматривают, как потенциально инфицированных.

Фельдшеры и водители «скорой», так же, как и врачи, получат прибавку к зарплате.

Кабинет Министров разрешил во время карантина работу ломбардов, продажу автозапчастей и молодняка домашней птицы.

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы. Государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте пока неустановленным лицам тайный документ.

После жалоб врачей президент Зеленский пообещал проверить больницы на наличие средств защиты.

Все изложенные факты на обнародованных нардепом Гео Леросом видеозаписях должны быть тщательно проверены, так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежение, заявили в Офисе президента.

Правительство принято постановление, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки.