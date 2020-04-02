По состоянию на 07:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что работки ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении с ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом «пневмония». В тот же день методом ПЦР было диагностировано заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 2 апреля запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Командование также сообщает, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.