также в разделеПолитика
Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому, Ермаку и Авакову 25
В ГБР заявили, что ООН требует отменить амнистию майдановцев 33
Медведчук: Погашение задолженности по зарплате – первостепенная задача власти 11
Медведчук: Власть запретила жителям Донбасса въезжать в Украину, в то время как Россия разрешила 18
США настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО 30
ЕС назвал указ Путина о земле в Крыму нарушением международного права 133
Медведчук о санкциях в отношении Беларуси: Полная неадекватность украинской власти 179
«Слуги народа» требуют расследовать факты на пленках Лероса 74
Жарких: Голосование за закон о земле показало, что настоящая оппозиция в Раде только одна 57
Медведчук: Если власть неспособна урегулировать ситуацию, которая сложилась в стране, она должна уйти в отставку 70
Зеленский обещает выплатить помощь «самым бедным украинцам» 2118
Аваков прогнозирует продление карантина 91
Ермак: Лерос хотел назначить в министерство своего человека 126
Разумков срочно подписал три принятых вчера закона 1302
Ермак о консультативном совете: Хотели прекратить монополию «ЛНР» и «ДНР» 197
Украина направит €150 миллионов немецкого кредита на борьбу с коронавирусом 26
Глава ОП прокомментировал покупку Mercedes за 3 миллиона 60
Депутат Поляков объяснил, зачем подал иск против главы ОП Ермака 39

Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо. Об этом шла речь на совещании под  председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы на предмет, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», - заявил Зеленский.

Накануне община города Монастыриска в Тернопольской области призвала Зеленского отреагировать на ситуацию в районе, где на коронавирусом уже заболели более 100 человек.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги