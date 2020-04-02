Уже 161 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, умер один человек - 70-летний мужчина. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано еще 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом сегодня - 161 человек. Из них один случай летальный», - сказал Кличко.

По словам мэра, из лабораторно подтвержденных случаев, полученных от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» заболели: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. 70-летний мужчина, к сожалению, умер. Также заболели 10 женщин - от 36 до 62 лет.

Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо - в клиническую больницу №5, девять человек - в больницу №7. Еще трех пациентов - в Александровскую больницу и двух - в больницу №3. Одиннадцать заболевших киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

«А двенадцать пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой», - добавил Кличко.

На сегодня экспресс-тестами в столице протестировано почти 2200 киевлян. Лабораторно обработаны 1202 образцов. Еще на в исследовании в «Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины» - 404 образца. В городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом «воспаление легких».

«За всеми цифрами, которые я озвучил - здоровье и жизнь людей. Вирус разгоняется! И все больше сил и средств нужно на борьбу с ним. Усилия и помощь киевлян, о которых мы обращаемся уже несколько недель, - это ваше сознание и понимание опасности. Это соблюдение всех ограничений», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.