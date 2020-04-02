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По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых, сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.

Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.

В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
ForUm

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