По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых, сообщает Центр общественного здоровья.
Отмечается, что Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.
Наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.
Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет.
В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зарегистрировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
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