также в разделеЭкономика
НБУ не ожидает резкого падения курса гривни 14
Транзит газа через Украину сократился на 53% 23
Цена российской нефти упала до $10 17
Кабмин разрешил работу ломбардов 22
Из-за избытка нефти цена на нее может упасть до нуля 32
НБУ перечислил в госбюджет 42 миллиарда прибыли 14
В НБУ прогнозируют рост дефицита госбюджета до 8% 19
В марте НБУ потратил на поддержку гривни $2,2 миллиарда 14
В первом квартале госбюджет недополучил почти 28 миллиардов доходов 15
Платежный баланс сведен с профицитом $1,6 миллиарда 21
АМКУ: Сети АЗС готовы снижать цены на топливо 13
Украина увеличила экспорт агропродукции на 8% 11
Кабмин согласовал индексацию пенсий и доплаты некоторым гражданам 166
Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу 16
Топ-менеджер «Нафтогаза» уходит с должности 65
Украина в начале года экспортировала около 640 тонн масок 42
От 6 до 10 миллиардов: Укрзализныця готовится к убыткам уровня 2015 года 17
АМКУ считает, что бензин должен подешеветь еще на 3-5 гривен 28

Правительство принято постановление «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 № 1109», которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Так, постановлением вводится временный – до 1.07.2020 режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00). Соответствующие изменения внесены в приложение 1 к Постановлению 1109 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году», - говорится в сообщении.

Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан).

Сейчас ситуация на украинском рынке стабильна. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами.

Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги