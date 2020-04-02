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За последнюю неделю в Китае зафиксировали 313 новых случаев коронавируса 33

В Китае продолжилась эпидемия коронавируса. За последние сутки китайские медики зафиксировали 1 600 новых случаев заражения. Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНИАН.

«К сожалению, в Китае за сутки зафиксировали 1600 новых случаев заражения. До сих пор Китаю удавалось сдержать болезнь, но сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысячи случаев за сутки. Из них 7 случаев закончились летально», – заявил Виктор Ляшко.

Ранее Китай сообщил, что им удалось остановить распространение коронавируса. В частности, в провинции Хубэй, откуда коронавирус COVID-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.

 
ForUm

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