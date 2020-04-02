также в разделеЭкономика
Цена российской нефти упала до $10 14
Кабмин разрешил работу ломбардов 20
Из-за избытка нефти цена на нее может упасть до нуля 31
НБУ перечислил в госбюджет 42 миллиарда прибыли 14
В НБУ прогнозируют рост дефицита госбюджета до 8% 19
В марте НБУ потратил на поддержку гривни $2,2 миллиарда 14
В первом квартале госбюджет недополучил почти 28 миллиардов доходов 14
Платежный баланс сведен с профицитом $1,6 миллиарда 21
АМКУ: Сети АЗС готовы снижать цены на топливо 13
Украина увеличила экспорт агропродукции на 8% 11
Кабмин согласовал индексацию пенсий и доплаты некоторым гражданам 153
Треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу 16
Топ-менеджер «Нафтогаза» уходит с должности 65
Украина в начале года экспортировала около 640 тонн масок 42
От 6 до 10 миллиардов: Укрзализныця готовится к убыткам уровня 2015 года 17
АМКУ считает, что бензин должен подешеветь еще на 3-5 гривен 28
В обменниках дешевеет доллар 39
Новый министр финансов выступает против дефолта 30

В марте 2020 года Оператор ГТС обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову, сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019.

По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы.

Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО «Газпром» в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги