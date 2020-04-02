В марте 2020 года Оператор ГТС обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдову, сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 млрд куб. м или 36% относительно объемов марта 2019.

По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объемы транзита уменьшились практически в 2 раза по сравнению со средним значением января-марта по 2014-2019 годы.

Вместе с тем, с начала 2020 году мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО «Газпром» в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).