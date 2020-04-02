За минувшие сутки, 1 апреля, вооруженные формирования РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» по Минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.

Уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинские учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Во время обстрелов военнослужащие Вооруженных сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия вооруженных формирований и в будущем будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.