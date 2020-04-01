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В Европейском Союзе считают, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму является нарушением международного гуманитарного права. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, сообщает УНИАН.

В частности, в ЕС обратили внимание, что в президентском указе Путина оккупированные Крым и Севастополь добавлены в приграничные территории РФ, на которых лица, не имеющие российского гражданства, лишены права владеть землей. В этой связи Евросоюз напоминает, что не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, что является четким нарушением международного права.

«По этой причине, Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым - это часть Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это может привести к произвольному лишению собственности (на землю)», - отмечается в заявлении.

«Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.

Напомним, 20 марта президент РФ Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попали большинство районов в оккупированном Крыму.
ForUm

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