Результат ПЦР-диагностики новорожденного от женщины из Ирпеня – отрицательный, сообщили ForUm’у в пресс-службе горсовета.

«Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей», - сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

Через несколько дней ребенку сделают повторный анализ.

Маркушин сообщил, что по состоянию на 1 апреля в Ирпене в целом получили 44 подозрения, из которых 2 лабораторно подтверждены (также по одному случаю в Ворзеле и Гостомеле, всего на территории Ирпенского городского совета 4 лабораторно подтвержденных подозрения и 1 подтвержденное подозрение в Буче), 19 - установлено отрицательный результат ПЦР-анализа, 21 находятся еще на исследовании.

В конце марта беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила мальчика.

Известно, что эта женщина никуда не ездила, предположительно, она заразилась во время контакта с больным. Сейчас всю эту информацию изучают.